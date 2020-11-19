Быстрее, выше, диджитальнее:  Рунет выбирает своих героев

https://static.news.ru/photo/5f76a058-2a56-11eb-b0d1-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Стартовало «Народное голосование» Премии Рунета. В этом году в конкурсе принимают участие блогеры, медиаменеджеры и другие лидеры мнений. Расскажем об интернет-достижениях некоторых номинантов.
Алексей Пивоваров
pivo_varov/Instagram
Авторский YouTube-канал «Редакция» — детище Алексея Пивоварова — яркий пример того, что в интернете есть качественная журналистика. Темами выпусков становились такие острые инфоповоды, как отравление Камчатки, норильская экокатастрофа и протесты в Хабаровске.
Антон Красовский
Григорий Сысоев/РИА Новости
Журналист и общественный деятель Антон Красовский снял в этом году совместно с RT документальный сериал об эпидемиях, который напоминает, что мы должны опасаться не только коронавируса, но ВИЧ, гриппа и многих других заболеваний.
Влад Бумага
a4omg/Instagram
Номинант в рейтинге 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории «Новые медиа» и лидер в топ-20 русскоязычных YouTube-блогеров от Brand Analytics. Основной контент Влада A4 — челленджи и эксперименты.
Ирина Шихман
Иван Клейменов для «Медузы»
В 2017 году журналистка создала авторский канал на YouTube под названием «А поговорить?», где Ирина берёт интервью у известных личностей. По состоянию на ноябрь 2020 года канал имеет 1,4 млн подписчиков и более 191 млн просмотров.
Алёна Жигалова
cosmo.ru
В жанре интервью работает и ведущая ютуб-шоу «Алена, блин». Её собеседниками были Николай Басков, Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Валерия и многие другие звёзды шоу-бизнеса и интернета.
Алексей Жидковский
sobaka.ru
Благодаря экстравагантному образу и ироничным видео на злобу дня блогеру удалось завоевать сердца и умы миллионной аудитории (1,1 млн подписчиков в Instagram по состоянию на ноябрь 2020 года). Алексей становился героем шоу «Пушка» и «Алёна, блин».
Ида Галич
galichida/Instagram
Ида Галич уже не только инстаблогер и вайнер (автор юмористических скетчей), но и создатель музыкальных треков и клипов. В 2020 году блогер примерила на себя новую роль — роль матери, а телеканал «Пятница!» запустил с ней семейное скетч-шоу.
Руслан Усачёв
USACHEVRUSLAN/Instagram
Один из пионеров видеоблогинга в России. Сегодня у блогера почти 2,5 млн подписчиков на YouTube-канале. Также в этом году блогер пожертвовал 1 миллион рублей благотворительной организации «Ночлежка», что было особенно важно в период самоизоляции.
Александра Жаркова
cetre.ru
Сооснователь коммуникационного агентства Setters, которое входит в топ-5 лучших в России по версии Tagline. В числе клиентов Setters десятки крупнейших корпораций (Lancome, L’Oreal, Urban Decay, Asus, Borjomi), более 130 сотрудников и отдельное образовательное направление SETTERS Education.
Роман Кумар Виас
forbes.ru
Сооснователь Qlean и основатель маркетингового агентства Qmarketing. Вывел свой образовательный проект Qmarketing Academy на американский рынок. Во время первой волны пандемии маркетологи, потерявшие работу из-за кризиса, могли получить бесплатный доступ к курсу Qmarketing Academy.
Голосовать за этих и других персон Рунета можно ежедневно до 1 декабря на сайте narod.premiaruneta.ru.
Победителей узнаем 3 декабря в прямом эфире на культура.рф.