Быстрее, выше, диджитальнее:  Рунет выбирает своих героев

https://static.news.ru/photo/5f76a058-2a56-11eb-b0d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стартовало «Народное голосование» Премии Рунета. В этом году в конкурсе принимают участие блогеры, медиаменеджеры и другие лидеры мнений. Расскажем об интернет-достижениях некоторых номинантов.

Алексей Пивоваров

pivo_varov/Instagram

Авторский YouTube-канал «Редакция» — детище Алексея Пивоварова — яркий пример того, что в интернете есть качественная журналистика. Темами выпусков становились такие острые инфоповоды, как отравление Камчатки, норильская экокатастрофа и протесты в Хабаровске.

Антон Красовский

Григорий Сысоев/РИА Новости

Журналист и общественный деятель Антон Красовский снял в этом году совместно с RT документальный сериал об эпидемиях, который напоминает, что мы должны опасаться не только коронавируса, но ВИЧ, гриппа и многих других заболеваний.

Влад Бумага

a4omg/Instagram

Номинант в рейтинге 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории «Новые медиа» и лидер в топ-20 русскоязычных YouTube-блогеров от Brand Analytics. Основной контент Влада A4 — челленджи и эксперименты.

Ирина Шихман

Иван Клейменов для «Медузы»

В 2017 году журналистка создала авторский канал на YouTube под названием «А поговорить?» , где Ирина берёт интервью у известных личностей. По состоянию на ноябрь 2020 года канал имеет 1,4 млн подписчиков и более 191 млн просмотров.

Алёна Жигалова

cosmo.ru

В жанре интервью работает и ведущая ютуб-шоу «Алена, блин» . Её собеседниками были Николай Басков, Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Валерия и многие другие звёзды шоу-бизнеса и интернета.

Алексей Жидковский

sobaka.ru

Благодаря экстравагантному образу и ироничным видео на злобу дня блогеру удалось завоевать сердца и умы миллионной аудитории (1,1 млн подписчиков в Instagram по состоянию на ноябрь 2020 года). Алексей становился героем шоу «Пушка» и «Алёна, блин».

Ида Галич

galichida/Instagram

Ида Галич уже не только инстаблогер и вайнер (автор юмористических скетчей), но и создатель музыкальных треков и клипов. В 2020 году блогер примерила на себя новую роль — роль матери, а телеканал «Пятница!» запустил с ней семейное скетч-шоу.

Руслан Усачёв

USACHEVRUSLAN/Instagram

Один из пионеров видеоблогинга в России. Сегодня у блогера почти 2,5 млн подписчиков на YouTube-канале . Также в этом году блогер пожертвовал 1 миллион рублей благотворительной организации «Ночлежка», что было особенно важно в период самоизоляции.

Александра Жаркова

cetre.ru

Сооснователь коммуникационного агентства Setters , которое входит в топ-5 лучших в России по версии Tagline. В числе клиентов Setters десятки крупнейших корпораций (Lancome, L’Oreal, Urban Decay, Asus, Borjomi), более 130 сотрудников и отдельное образовательное направление SETTERS Education.

Роман Кумар Виас

forbes.ru

Сооснователь Qlean и основатель маркетингового агентства Qmarketing . Вывел свой образовательный проект Qmarketing Academy на американский рынок. Во время первой волны пандемии маркетологи, потерявшие работу из-за кризиса, могли получить бесплатный доступ к курсу Qmarketing Academy.

Голосовать за этих и других персон Рунета можно ежедневно до 1 декабря на сайте narod.premiaruneta.ru.

Победителей узнаем 3 декабря в прямом эфире на культура.рф.