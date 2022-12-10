Бут рассказал, что было сложнее всего в американской тюрьме Бут: cамым тяжелым в американской тюрьме было отсутствие общения с родными

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Виктор Бут

Самым тяжелым в американской тюрьме была невозможность общения с родными и друзьями, сообщил Виктор Бут, освобожденный накануне. В беседе с RT он уточнил, что мог позвонить им лишь раз в месяц.

Самое сложное было отсутствие возможности общаться с любимыми, близкими длительное время. Один звонок в месяц. <...> Отсутствие общения с друзьями, с близкими, с любимыми — это было самое тяжелое, что только могло случиться, — сказал Бут.

Он добавил, что сейчас чувствует себя счастливым и не ощущает злости.

8 декабря после длительных переговоров США и России Бута обменяли на баскетболистку американской сборной Бриттни Грайнер, которая была арестована за контрабанду наркотиков. Обмен заключенными произошел в аэропорту Абу-Даби. Бывший президент США Дональд Трамп назвал его позором для страны, так как сделка не равнозначна из-за тяжести выдвинутых Буту обвинений.

Россиянин находился под стражей в США с 2008 года, он был арестован в Таиланде по запросу Вашингтона. Его осудили за подготовку сговора с целью убийства американцев и за материальную поддержку терроризма. Бут вину не признал.