Букет алых роз, соболезнования: Путин простился с главой ВС РФ Подносовой

Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве. Она скончалась 22 июля на 72-м году жизни.

24 июля в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента в Москве проходит церемония прощания с председателем Верховного суда (ВС) РФ Ириной Подносовой. В ЦКБ прибыл президент Владимир Путин, ее однокурсник по юридическому факультету Ленинградского госуниверситета. Территория вокруг больницы перекрыта, безопасность обеспечивают сотрудники полиции и ОМОНа.

Церемония началась с прощания однокурсников Подносовой, за которыми последовали другие гости. Путин возложил букет алых роз к гробу, а также выразил соболезнования родным и близким покойной. Собравшиеся отмечали ее профессионализм, вклад в гуманизацию судебной практики и укрепление правосудия в России.

Подносова была назначена председателем ВС РФ 17 апреля 2024 года. Она возглавила суд после смерти предыдущего главы Вячеслава Лебедева. Имея высший квалификационный класс судьи, Подносова внесла значительный вклад в развитие судебной системы. Она уделяла большое внимание экономическим спорам и международному сотрудничеству, в том числе с судами Беларуссии.

Подносова скончалась 22 июля 2025 года в возрасте 71 года от онкологического заболевания.

Кадры с церемонии прощания с главой Верховного суда РФ — в фотогалерее NEWS.ru.