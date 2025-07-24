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24 июля 2025 в 13:11

Букет алых роз, соболезнования: Путин простился с главой ВС РФ Подносовой

Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве. Она скончалась 22 июля на 72-м году жизни. Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве. Она скончалась 22 июля на 72-м году жизни. Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

24 июля в траурном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента в Москве проходит церемония прощания с председателем Верховного суда (ВС) РФ Ириной Подносовой. В ЦКБ прибыл президент Владимир Путин, ее однокурсник по юридическому факультету Ленинградского госуниверситета. Территория вокруг больницы перекрыта, безопасность обеспечивают сотрудники полиции и ОМОНа.

Церемония началась с прощания однокурсников Подносовой, за которыми последовали другие гости. Путин возложил букет алых роз к гробу, а также выразил соболезнования родным и близким покойной. Собравшиеся отмечали ее профессионализм, вклад в гуманизацию судебной практики и укрепление правосудия в России.

Подносова была назначена председателем ВС РФ 17 апреля 2024 года. Она возглавила суд после смерти предыдущего главы Вячеслава Лебедева. Имея высший квалификационный класс судьи, Подносова внесла значительный вклад в развитие судебной системы. Она уделяла большое внимание экономическим спорам и международному сотрудничеству, в том числе с судами Беларуссии.

Подносова скончалась 22 июля 2025 года в возрасте 71 года от онкологического заболевания.

Кадры с церемонии прощания с главой Верховного суда РФ — в фотогалерее NEWS.ru.

Портрет председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ, где проходит церемония прощания. Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни.
Портрет председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ, где проходит церемония прощания. Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Венки около ЦКБ Управления делами президента РФ, где проходит церемония прощания с главой Верховного суда Ириной Подносовой
Венки около ЦКБ Управления делами президента РФ, где проходит церемония прощания с главой Верховного суда Ириной Подносовой
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Венки около ЦКБ Управления делами президента РФ, где проходит церемония прощания с главой Верховного суда Ириной Подносовой
Венки около ЦКБ Управления делами президента РФ, где проходит церемония прощания с главой Верховного суда Ириной Подносовой
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Венки около ЦКБ Управления делами президента РФ, где проходит церемония прощания с главой Верховного суда Ириной Подносовой
Венки около ЦКБ Управления делами президента РФ, где проходит церемония прощания с главой Верховного суда Ириной Подносовой
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве. Она скончалась 22 июля на 72-м году жизни.
Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве. Она скончалась 22 июля на 72-м году жизни.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Заместитель министра юстиции РФ Вадим Федоров на церемонии прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой в в траурном зале ФГБУ «Центральная клиническая больница Управления делами президента»
Заместитель министра юстиции РФ Вадим Федоров на церемонии прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой в в траурном зале ФГБУ «Центральная клиническая больница Управления делами президента»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На церемонии прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой в в траурном зале ФГБУ «Центральная клиническая больница Управления делами президента»
На церемонии прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой в в траурном зале ФГБУ «Центральная клиническая больница Управления делами президента»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин на церемонии прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой в в траурном зале ФГБУ «Центральная клиническая больница Управления делами президента»
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин на церемонии прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой в в траурном зале ФГБУ «Центральная клиническая больница Управления делами президента»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев на церемонии прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой в в траурном зале ФГБУ «Центральная клиническая больница Управления делами президента»
Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев на церемонии прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой в в траурном зале ФГБУ «Центральная клиническая больница Управления делами президента»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольце на церемонии прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой в в траурном зале ФГБУ «Центральная клиническая больница Управления делами президента»
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольце на церемонии прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой в в траурном зале ФГБУ «Центральная клиническая больница Управления делами президента»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой в в траурном зале ФГБУ «Центральная клиническа
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой в в траурном зале ФГБУ «Центральная клиническа
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве. Подносова скончалась 22 июля на 72-ом году жизни. Слева: супруг Ирины Подносовой Сергей Подносов.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой в траурном зале ЦКБ Управления делами президента РФ в Москве. Подносова скончалась 22 июля на 72-ом году жизни. Слева: супруг Ирины Подносовой Сергей Подносов.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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