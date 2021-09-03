«Будоражащий вброс»: в Госдуме высказались о сокращении числа классов до 9

Первый зампредседателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко раскритиковал идею пересмотра школьных программ и сокращения количества классов с 11 до 9. В беседе с NEWS.ru он назвал это предложение «будоражащим общественное внимание вбросом».
Это я бы назвал глубокой теорией. <...> Мы хотим готовить образованное общество либо просто людей рабочих профессий? — задался вопросом депутат.
Политик не слышал об обсуждении таких идей в педагогическом сообществе. Онищенко добавил, что для реализации этого предложения нужно радикально пересмотреть образовательные стандарты и соотнести всё с высшим образованием. По его словам, чтобы делать такие заявления, нужно сначала серьёзно обсудить эту тему в профессиональном сообществе. Онищенко считает, что против сокращения числа классов будет возражать Российская академия образования.
Как такой будоражащий общественное сознание вброс я это понимаю? <...> Если мы будем [делать] девять классов образования, то нам надо менять идеологию высшего образования, — пояснил Онищенко.
Депутат назвал предложение по сокращению числа классов очень спорным и слишком вычурным высказыванием. Он подчеркнул, что нигде в профессиональных кругах оно серьёзно не обсуждалось.
Я даже не могу медика представить после девяти классов. У нас есть [профильные] медицинские классы в Москве, которые я курирую, после которых дети определяются со своим будущим. Мы усиливаем школьную программу [в них] по таким предметам, как химия и биология. На сегодняшний день она не удовлетворяет медицинские вузы, а в специальных профильных классах она преподаётся более глубоко, — отметил депутат.
Ранее историк и заслуженный учитель России Александр Снегуров предложил сократить количество классов с 11 до 9, пересмотрев школьные программы. По его словам, следует изменить структуру образования и «сделать её эффективнее».