Брошенная в Мексике пенсионерка вернулась в РФ: что с ней случилось МИД РФ: брошенная в Мексике пенсионерка Котова смогла вернуться в Россию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

73-летняя пенсионерка из России Валентина Котова, которую у консульства в Мехико без денег бросили сын и его украинская супруга, вернулась на родину. Что известно об этом деле, почему пришлось вмешаться МИД РФ, как ей помогут в России?

Кто помог пенсионерке вернуться в Россию

МИД России сообщил о возвращении Котовой в Москву 15 ноября.

«Можем подтвердить, что она пересекла сегодня в 09:00 границу России в аэропорту Домодедово. Дежурный консул в Домодедово оказал все необходимое содействие», — сказали в МИД.

Российский консул в Мехико Александр Иващенко рассказал, что пожилая женщина не может ходить из-за сильных болей в спине. Она передвигается на инвалидной коляске и страдает от проблем с давлением.

По данным консульства, Валентина Котова приехала в Мексику в 2022 году вместе с сыном и его женой, гражданкой Украины. Чтобы уехать, пожилая женщина продала все свое имущество. Сын Котовой вместе с женой планировали нелегально пересечь границу и осесть в США, однако были задержаны. Позже они смогли попасть в США по программе Министерства внутренней безопасности США Uniting for Ukraine, которая предусматривает въезд на два года только для «ближайших родственников» граждан Украины. Власти США сочли, что свекровь ближайшим родственником не является. В результате сын и невестка бросили 73-летнюю Валентину Котову на пороге российского консульства, а сами отправились в Америку.

Как помогут Котовой

По данным консула Иващенко, у Валентины Котовой не осталось в России ни жилья, ни родственников, которые могли бы ей помочь. Глава комитета Госдумы по связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил РИА Новости, что депутаты намерены обратиться к вице-премьеру РФ с просьбой помочь пенсионерке.

Разместить 73-летнюю женщину готовы в одном из пансионатов в Воронежской области, сообщили в правительстве региона.

«Сейчас ищут ее контакты, чтобы связаться и помочь с транспортировкой из Москвы в Воронеж», — сообщили представители местного руководства.

Российские социальные службы не оставят без поддержки россиянку, заявил сенатор Александр Башкин.

«Я надеюсь, что и волонтерские организации РФ, и соцслужбы, конечно, ее не бросят. Конечно, без куска хлеба не оставят и без крова. Но никто не снимет горечи от предательства сына», — считает он.

Башкин отметил, что пенсионерка может рассчитывать на помощь соцслужб, на проживание в учреждениях для пожилых граждан. По словам законодателя, в этой ситуации не удивляют «черствость, бездушие, чрезмерная политизированность проукраинских волонтерских организаций за рубежом, которые существуют на гранты своих хозяев». Вместе с тем «удивляет позиция сына этой женщины, совершившего предательство по отношению к своей матери».

Читайте также:

Уехавших в Израиль россиян мобилизуют для войны с ХАМАС: кого коснется

«Пугачеву нельзя было пускать назад»: Ярошенко о предателях и патриотах

Российским туристам объяснили, как защититься от карманников за границей