Российским туристам объяснили, как защититься от карманников за границей Тревел-блогер Ансталь: россиянам за границей угрожают группы карманников

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Российским туристам стоит всегда хранить ценные вещи во внутренних карманах верхней одежды, куда практически невозможно незаметно «залезть» промышляющим за границей карманникам, рассказала NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. Она отметила, что вычислить злоумышленника в толпе способны только очень подготовленные люди. Собеседница подчеркнула, что преступники часто работают группами — один отвлекает расспросами, другие пытаются обокрасть.

Очень тяжело выявить в толпе карманников, действующих группами: один отвлекает, другие пытаются обокрасть. При этом злоумышленник может выглядеть прилично, спрашивать дорогу, сколько времени. Не разговаривайте с первым встречным. Все ценное — документы, деньги, гаджеты — держите во внутренних карманах куртки, особенно наличные крупные суммы. Во внутренние карманы не так легко залезть, и человек сразу это почувствует, — заявила Ансталь.

Ранее Ансталь рассказала NEWS.ru, что россиянам во время путешествия в Мексику необходимо придерживаться ряда правил, находиться в туристической зоне и не демонстрировать состоятельность на публике. По ее словам, хотя эта страна и не является самой опасной в мире, некоторые ограничения позволят избежать неприятностей.