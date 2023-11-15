Брошенная сыном в Мексике россиянка вернулась на родину МИД: обманутая сыном россиянка Котова вернулась из Мексики на родину

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Гражданка России Валентина Котова, которую у консульства в Мехико без денег бросили сын и его украинская супруга, вернулась на родину, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел РФ. По данным ведомства, 73-летняя женщина прибыла в Москву.

Можем подтвердить, что она пересекла сегодня, в 09:00, границу России в аэропорту Домодедово. Дежурный консул в Домодедово оказал все необходимое содействие, — сказали в МИД.

Консул РФ в Мексике Александр Иващенко сообщил, что пожилая женщина из-за болей в спине не может ходить, поэтому вынуждена передвигаться в инвалидном кресле. Помимо этого, у пенсионерки есть проблемы с давлением.

Ранее Иващенко рассказал, что Котова с сыном и его женой намеревались в 2022 году нелегально пересечь границу и попасть в США. До этого они продали в России свое имущество. Границу у семьи пересечь не получилось, они остались в Мексике. Позже сын Котовой с женой перебрались в США по программе для украинских беженцев. Пожилую женщину оставили с вещами у дверей российского консульства.

Дипломат добавил, что в России у женщины не осталось родственников. По его словам, пенсионерка хочет добраться до Воронежа и снять там комнату. Консул выразил надежду, что какие-то организации узнают об этом случае и смогут помочь Котовой.