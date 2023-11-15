Консул в Мексике призвал помочь пожилой обманутой россиянке Консул РФ в Мексике Иващенко призвал помочь 73-летней россиянке, обманутой сыном

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Сотрудники российского консульства в Мехико отправили в Москву 73-летнюю Валентину Котову, которую перебравшиеся в США члены семьи оставили в Мексике и которой нужна помощь, сообщил РИА Новости консул Александр Иващенко. По его словам, в России у нее никого не осталось.

С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольского врача мы ее разместили в гостиницу, немного подлечили и вот вчера отправили в Россию. Мы переживаем, потому что у нее в России вообще нет никаких родственников, — пояснил Иващенко.

Он рассказал, что Валентина Котова с сыном и его женой-украинкой намеревались в 2022 году нелегально пересечь границу и попасть в США. До этого они продали в России свое имущество. Границу у семьи пересечь не получилось, они остались в Мексике. Позже сын Котовой с женой перебрались в США по программе для украинских беженцев. Пожилую женщину оставили с вещами у дверей российского консульства, уточнил дипломат.

Иващенко указал на плохое самочувствие женщины, передвигающейся в коляске. По его словам, пенсионерка хочет добраться до Воронежа и снять там комнату. Консул выразил надежду, что какие-то организации узнают об этом случае и смогут помочь Котовой.

Ранее живущая в секторе Газа с трехлетним ребенком россиянка пожаловалась на отсутствие помощи и эвакуации из зоны конфликта. По ее словам, представители российского консульства находятся на связи, но помощь оказать не могут. Женщина по имени Кристина рассказала, что ей с ребенком пришлось сутки сидеть в поле недалеко от КПП «Рафах» на границе с Египтом, ожидая эвакуации.