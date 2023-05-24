«Братья Супер Марио в кино» вошел в тройку самых кассовых мультфильмов Кинокартина по игре Super Mario Bros стала третьим самым кассовым мультфильмом в истории

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Анимационный фильм «Братья Супер Марио в кино», созданный по мотивам популярной игры Super Mario Bros., достиг третьей позиции в списке самых кассовых анимационных фильмов в истории мирового кинематографа, пишет Collider. Проект студии Illumination принес в мировом прокате более 1,2 миллиарда долларов.

Первое и второе места в рейтинге заняли две части «Холодного сердца» с доходами 1,4 миллиарда и 1,3 миллиарда долларов соответственно. Также в пятерку лидеров вошли «Миньоны» и вторая часть «Суперсемейки».

Анонс фильма о приключениях супербратьев Марио был сделан еще в 2018 году. Изначально его выход был запланирован на конец 2022 года, однако был перенесен на апрель 2023 года. Режиссерами ленты стали Аарон Хорват и Майкл Джеленик, а продюсерами выступили Крис Меледандри и Сигэру Миямото. Это третий полнометражный фильм, основанный на серии видеоигр о Марио.

Ранее фильм российского режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка» стал лидером по числу нелегальных скачиваний по итогам февраля 2023 года. Помимо него, в топ-3 вошли криминальный триллер Бенджамина Карона «Аферисты» и приключенческий боевик Жана-Франсуа Рише «Крушение». Продолжение «Аватара» Джеймса Кэмерона не попало в десятку лидеров.