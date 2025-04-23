Брат Талькова эмоционально отреагировал на приговор Шляфману Брат Талькова: Шляфмана ждет Божий суд

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Концертного директора музыканта Игоря Талькова Валерия Шляфмана, заочно приговоренного к 13 годам колонии за убийство певца, ждет Божий суд, заявил NEWS.ru старший брат артиста Владимир Тальков. Он выразил надежду, что Шляфман не избежит высшей кары, которая его ждет на небесах.

Заочное, видимо, и останется заочным. Но есть и Божий суд, — высказался Тальков.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что за убийство Талькова Шляфман должен понести наказание, если его вина доказана. Он подчеркнул, что лично не связан с этим делом, но считает судебное решение обоснованным. По его словам, концертный директор певца не является публичной фигурой и не представляет угрозы для государства.

Юрист Александр Хаминский ранее заявил, что Израиль вряд ли выдаст России Шляфмана. По его словам, несмотря на возможность официального запроса от Генпрокуратуры, шансы на экстрадицию крайне малы. Он подчеркнул, что Тель-Авив крайне редко передает своих граждан другим государствам.

До этого автор сценариев к телесериалу «Убойная сила» Андрей Кивинов заявил, что Тальков был убит в результате спонтанного конфликта, а не из-за своих убеждений. По его словам, трагедия произошла из-за бытовой перепалки. Он предположил, что она была связана с очередностью выступлений.