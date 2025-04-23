Юрист раскрыл, выдаст ли Израиль убийцу Талькова российскому суду Юрист Хаминский усомнился, что Израиль выдаст Шляфмана России

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Израиль вряд ли выдаст России концертного директора певца Игоря Талькова Валерия Шляфмана, заочно приговоренного к 13 годам колонии за убийство артиста, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По словам юриста, несмотря на возможность официального запроса от Генпрокуратуры, шансы на экстрадицию крайне малы.

В теории Генеральная прокуратура РФ может направить запрос в Израиль о выдаче Шляфмана России либо об отбывании им наказания в Израиле. Вероятность положительного ответа, конечно, крайне низкая и будет зависеть от того, насколько израильская сторона сочтет доказательства по уголовному делу убедительными, — пояснил Хаминский.

По словам юриста, между Россией и Израилем нет двустороннего соглашения об экстрадиции, хотя обе страны руководствуются нормами Европейской конвенции о выдаче. Он подчеркнул, что исторически Тель-Авив крайне редко передает своих граждан другим государствам, но в исключительных случаях это возможно.

Юридически между Израилем и Россией нет соглашения об экстрадиции обвиняемых, однако обе страны являются членами Европейской конвенции о выдаче. Они руководствуются в вопросах передачи подозреваемых и обвиняемых друг другу именно ее нормами. В общем случае Израиль крайне неохотно выдает своих граждан в другие страны для исполнения наказания, однако бывают и исключения, — резюмировал Хаминский.

Ранее писатель и сценарист Андрей Кивинов заявил, что Тальков был убит в результате спонтанного конфликта, а не из-за своих убеждений. По его словам, трагедия произошла вследствие бытовой перепалки между артистом и Шляфманом. Он предположил, что ссора была связана с очередностью выступлений.