«Каждый несет ответственность»: Пригожин о приговоре убийце Талькова Продюсер Пригожин: Шляфман должен понести ответственность за убийство Талькова

Фото: Н. Синицына/РИА Новости

Игорь Тальков

Концертный директор певца Игоря Талькова Валерий Шляфман, заочно приговоренный к 13 годам колонии за убийство артиста, должен понести наказание, если его вина доказана, заявил NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин. Он подчеркнул, что лично не связан с этим делом, но считает судебное решение обоснованным.

Меня в этой истории не было, я не являюсь следователем. Это проще, наверное, спрашивать у оперативников, поэтому мне трудно сказать. Похоже, что все это было непреднамеренно, в разборке, в эмоциях кто-то все-таки что-то совершил. Я не знаю, честно вам скажу. Каждый несет ответственность за свои поступки, если суд так вынес решение, — пояснил Пригожин.

Продюсер отметил, что Шляфман является не публичной фигурой и не представляет угрозы для государства. По его словам, отсутствие внимания властей к персоне концертного директора косвенно подтверждает законность приговора.

Понимаете, в чем вопрос. Если бы он был, допустим, политическим оппонентом или представлял бы какую-то угрозу безопасности государства, можно было бы это как-то оправдать. Но поскольку он не вызывает ни у кого интереса, может быть, в этом есть какая-то доля правды. Я не знаю. А какой он интерес вызывает у власти? У кого-то? Нет, конечно. Я думаю, что все-таки, наверное, расследование все показало, — резюмировал Пригожин.

Ранее юрист Александр Хаминский предположил, что Израиль вряд ли выдаст России Шляфмана. По его словам, несмотря на возможность официального запроса от Генпрокуратуры, шансы на экстрадицию концертного директора Талькова крайне малы.