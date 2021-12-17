Психолог объяснил равнодушие россиян к бедам друг друга

Россияне не приходят на помощь людям, которым стало плохо на улице или в общественном транспорте, потому что боятся навредить человеку ещё больше. Также у людей вырабатывается безразличие к тому, что происходит, заявила NEWS.ru психолог и GSR-специалист Марина Гладышева. Ранее в Москве от потери крови скончался 51-летний мужчина. Он поранил ногу при входе автобус, истек кровью и умер. Пассажиры не стали оказывать ему помощь, но вызвали скорую.

Человек боится навредить ещё больше. Когда человеку плохо, у нас нет культуры понимания оказания первой помощи, не все люди понимают, как это делать. <...> Люди пугаются, не знают, что им сделать. Вдруг они сделают хуже, попадут в какие-то непонятные ситуации. Никто этого не хочет, люди стараются делать вид, что ничего не происходит, игнорируют, чтобы не иметь проблем самим, — считает Гладышева.

Также психолог уверена, что доверие к друг другу у людей было подорвано из-за передач с розыгрышами. Окружающие могут считать, что их разыгрывают. Гладышева отметила, что людям становиться безразлично на происходящее с другими и они умывают руки.

Боятся ответственности, нет заинтересованности в помощи. <...> Закрытость в себе, в своих проблемах, всё что происходит во вне, если это меня не затрагивает, я лучше не буду создавать никаких прецедентов. Поэтому ценность другого человека, ценность другой жизни, к сожалению, мы видим какая, — отметила специалист.

Она также добавила, что люди погружаются в свой внутренний мир и не замечают того, что происходит снаружи. Гладышева подчеркнула, что это в том числе связано с тем, что большинство нашей жизни перешло в онлайн.

Ранее сообщалось, что мужчина скончался в московском автобусе маршрута № 571. Медики выяснили, что у погибшего было хроническое заболевание. Истекающий кровью мужчина успел позвонить жене и пожаловался на плохое самочувствие. Пассажиры вызвали ему скорую, но медики не смогли спасти москвича. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.