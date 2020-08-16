Борющийся с раком Тиньков рассказал о заботе жены

https://static.news.ru/photo/3ec98f08-dfa3-11ea-ab64-fa163e074e61_660.jpg Олег Тиньков Фото: olegtinkov/instagram.com

Российский миллиардер Олег Тиньков, который лечится в Германии от рака крови в острой стадии, опубликовал совместное фото с супругой Риной Восман и вспомнил историю их знакомства.

По словам бизнесмена, свою возлюбленную он встретил на концерте Виктора Цоя в Ленинграде. Вместе они уже 32 года.

Ещё раз огромное спасибо моему Ангелу. Эта неделя была сложная, не вылазил с кровати, Рина кормила три раза в день, только [она] умеет так готовить, и носила мне в постель, — написал он в своём Instagram.

Тиньков также подчеркнул, они с супругой смогут всё преодолеть.

Ранее NEWS.ru писал, что Тиньков собирается вместе с женой Риной создать фонд имени своей семьи, который займётся развитием донорства костного мозга для больных лейкемией.

Врачи диагностировали у Тинькова острую лейкемию в октябре 2019 года. Публичное заявление об этом он сделал 6 марта. После этого стоимость депозитарных расписок TCS Group в ходе торгов на Лондонской фондовой бирже упала на 18,8% — до $17,9 за бумагу. TCS Group является материнской компанией Тинькофф Банка.