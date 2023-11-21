Бородин призвал арестовать Чубайса Виталий Бородин: Чубайса нужно было не выпускать из России, а судить

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Экс-руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса нужно было не выпускать из России, а «арестовать показательно», заявил NEWS.ru руководитель Фонда по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он выразил удивление тем фактом, что Чубайса выпустили из России за рубеж, вместо того чтобы взять под стражу.

К Чубайсу должны были возникнуть вопросы у соответствующих структур. И его надо было арестовать показательно. А не выпускать из страны, — подчеркнул Бородин.

Он отметил, что «вопросы» к Чубайсу находятся вне компетенции ФПБК, который занимается «деятелями культуры и мелкими чиновниками». По его словам, деятельностью экс-директора компании «Роснано» изначально должны были заинтересоваться государственные правоохранительные структуры.

Ранее Бородин выразил возмущение тем фактом, что народная артистка России Лия Ахеджакова открыто поддерживала тех, кто сегодня объявлен иноагентом. Он также напомнил, что Ахеджакова позволяла себе антироссийские высказывания в прессе и даже вышла на сцену в Германии с флагом Украины, однако актрису не привлекли даже к административной ответственности.

Также Бородин раскрыл причины недавнего визита Аллы Пугачевой в Москву. По его информации, певица прилетала для того, чтобы провести переговоры о снятии статуса иноагента с ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).