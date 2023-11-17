Бородин назвал причину недавнего визита Пугачевой в Россию Бородин: Пугачева ведет переговоры о снятии с Галкина статуса иноагента

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева прилетала на днях в Россию для того, чтобы провести переговоры о снятии статуса иноагента с ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщил NEWS.ru руководитель Фонда по борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, фонд уже работает над поправками в действующий закон об иноагентах. Если поправки будут приняты, говорит Бородин, то Галкину и другим персонам с аналогичным статусом может быть навсегда закрыт въезд в Россию.

Она понимает, что если эти поправки будут приняты, то ее супруг в Россию больше никогда не въедет. И это будет справедливо, — отметил общественник.

Он подчеркнул, что именно поэтому артистка поспешила на родину. Пугачева, по его словам, рассчитывает провести переговоры с авторитетными людьми, которые могут посодействовать в решении вопроса.

Бородин не стал уточнять, с кем Пугачева могла консультироваться, однако заметил, что у певицы в России есть высокопоставленные покровители. Хотя и они не смогут помочь вернуть доверие российского народа к уехавшим из страны в трудное время Пугачевой и Галкину, заключил Бородин.

Ранее член Общественной палаты Константин Ярошенко призвал не пускать Пугачеву в Россию. По его мнению, певицу надо лишить гражданства, звания народной артистки CCCР и запретить въезд в страну. По его словам, оскорбив граждан, певица недостойна быть россиянкой.