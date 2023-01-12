Борису Гребенщикову пригрозили тюрьмой за финансирование ВСУ Экс-депутат Худяков призвал посадить Гребенщикова и запретить все его песни из-за поддержки ВСУ

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Борис Гребенщиков

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков заявил, что часть своих гонораров переводит ВСУ, таким образом музыкант официально признался в финансировании террористов, заявил «Народным Новостям» бывший депутат Госдумы Роман Худяков. По мнению экс-парламентария, Гребенщикова нужно посадить в тюрьму. Худяков считает, что компетентные органы должны обратить внимание на высказывания музыканта и объявить его в международный розыск.

Я уже неоднократно говорил, что Гребенщикова надо посадить в тюрьму. Я намерен официально обратиться в правоохранительные органы, так как он официально признался, что финансирует террористов. Это уголовно наказуемое деяние, поэтому наши следственные органы, Генеральная прокуратура, СК и МВД должны возбудить уголовное дело против него и объявить в международный розыск, — заявил бывший депутат.

Худяков также призвал лишить музыканта всех званий и наград, которых его удостоили в России, и запретить его музыку. Высказывания Гребенщикова, назвавшего россиян, поддерживающих спецоперацию, «фашистами», перечеркивают все его творческие заслуги, убежден экс-депутат.

Ранее член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что всех «либералов» и «предателей», уехавших из России, нужно лишить имущества. Сенатор призвал конфисковать все их активы и направить на помощь участникам спецоперации.