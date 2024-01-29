Бориса Надеждина могут признать иноагентом Бородин попросил у Генпрокуратуры признать Надеждина иноагентом

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В Генпрокуратуру направлен документ с просьбой проверить политика Бориса Надеждина на предмет иноагентства, передает RT со ссылкой на главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Общественник также отметил критику СВО со стороны планирующего участвовать в выборах президента Надеждина. По его словам, деятель намерен отменить принятые законы против ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

То есть кандидат в президенты РФ намерен навязывать россиянам то, от чего Российская Федерация так старательно пытается защитить свой народ, от нацизма, экстремизма, пропаганды ЛГБТ. Президентскую кампанию Бориса Надеждина поддержали оппозиционные политики, — пишет в обращении Бородин.

Ранее политолог Константин Калачев заявил, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков пытается «забрать» электорат своего конкурента Бориса Надеждина и для этого поставил за него подпись. Таким образом ему удастся переманить сторонников этого политика на свою сторону. Скорее всего, Надеждину не удастся преодолеть этап регистрации и тогда его избирателям придется искать себе другого кандидата, пояснил эксперт.