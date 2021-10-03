Бомжа обвинили в оправдании нацизма за сушку носков на Вечном огне

В Челябинской области арестовали 40-летнего мужчину за повреждение Вечного огня. Бездомный сушил на нём носки. Теперь его обвиняют в реабилитации нацизма. Об этом сообщает Znak.com.

Миасский городской суд отправил под арест на два месяца 40-летнего бомжа. Мужчина обвиняется в том, что повредил комплекс Вечного огня, когда сушил там свои носки. Как сообщает Znak.com первоначально дело возбудили по статье 214 УК РФ («Вандализм»), однако после того, как о нём узнал глава СК России Александр Бастрыкин, его переквалифицировали на более тяжкое обвинение - ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

По данным «МК», инцидент произошёл на прошлой неделе. Местные жители ночью заметили, что неизвестный что-то бросает в Вечный огонь и вызвали полицию. Прибывшие правоохранители задержали нарушителя. Выяснилось, что он решил посушить там носки и прочую одежду. А что бы огонь разгорелся сильнее, подбрасывал в него пластмассовые цветочные венки. В итоге мемориал пришёл в негодность, его демонтировали.

Теперь мужчине, который, по некоторым данным, страдает психическим заболеванием, грозит штраф до 3 миллионов рублей или лишение свободы на три года.

Ранее сообщалось об осквернении Вечного огня в Сочи. Вандалы сожгли в нём траурный венок. СК России начал доследственную проверку по данному факту.