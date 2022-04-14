«Большинство может не заметить»: блокировку YouTube посчитали неэффективной

Установившие VPN россияне могут и не заметить возможную блокировку YouTube, сообщил специалист по YouTube-продвижению, основатель агентства VinerMedia Винер Хафизов изданию Lenta.ru. По его словам, средствами для обхода блокировок пользуются, чтобы забыть про тот ад, «который творит Роскомнадзор, Мизулина и Генпрокуратура».

Замедлить YouTube, конечно, возможно, произошло же замедление Instagram (деятельность в России запрещена) или, как они говорят, блокировка. Но к чему это приведёт? Он может притормаживаться при просмотре, при открытии, но большинство людей, кому нужны интернет-ресурсы, уже скачали VPN и аналогичные сервисы, и даже если YouTube объявят заблокированным, они могут и не заметить этого, — сказал Хафизов.

Он добавил, что тем, кто не устанавливает VPN, можно замедлить YouTube, заблокировать все сайты или вовсе отключить интернет.

Ранее сообщалось, что предупреждения о возможности скорого отключения YouTube в России звучат на всё более высоком уровне. Претензии к работе популярного сервиса уже много раз высказывал Роскомнадзор. А по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, заблокировав канал «Дума ТВ», «YouTube, судя по всему, подписал себе приговор».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что установил себе VPN-сервис. Он отметил, что в России это не запрещено.