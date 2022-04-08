Захарова намекнула на скорое закрытие YouTube

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказала мнение, что видеохостинг YouTube вскоре может быть заблокирован в России, и посоветовала пользователям незамедлительно принять меры, чтобы не лишиться материалов на платформе. Так она отреагировала на блокировку канала «Дума ТВ», на котором транслировались эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и общественно-политические программы.

Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее, — предупредила Захарова у себя в Telegram-канале.

О том, что американская компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, заблокировала «Дума ТВ», стало известно сегодня утром. Команда канала призвала зрителей подписываться на других площадках, в частности на Rutube и во «ВКонтакте». Канал на видеохостинге был создан Государственной думой в 2017 году, его целью было информирование российских граждан о деятельности нижней палаты парламента.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также выразил мнение, что сегодняшняя блокировка и прочие нарушения приведут к тому, что видеохостинг окажется вне закона на территории России.

Ранее Роскомнадзор назвал условия, при которых YouTube не будет заблокирован на территории РФ. В ведомстве объяснили, что блокировки не будет, если видеохостинг будет выполнять требования законодательства РФ: удалит противоправный контент, будет его модерировать и снимет ограничения с российских СМИ.