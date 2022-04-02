Песков признался в использовании VPN

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Беларусь 1» признался, что установил себе VPN-сервис. Он отметил, что в России это не запрещено.

Ну конечно (установил VPN. — NEWS.ru), почему нет. Это не запрещено, — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что в России, как и во всём мире, была абсолютная монополия «отдельно взятых компаний, которые становились главной площадкой для соцсетей, для мессенджеров».

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что российские власти не будут преследовать граждан по закону за использование сервисов VPN.