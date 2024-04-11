«Данное пойло очень опасно»: назван продукт, превращающий вино в сильный яд Хирург Умнов: йогурт превращает вино в сильнейший яд для печени и поджелудочной

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Вино ни в коем случае нельзя мешать с йогуртом, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Врач объяснил, что получаемый продукт содержит огромное количество сахара, провоцируя развитие сахарного диабета.

Данное пойло очень опасно, так как содержит огромное количество сахара, придавая получившемуся продукту ложное ощущение «легкости» напитка. Из-за этого человек начнет злоупотреблять, что приводит к еще большему поступлению в организм этилового спирта. Из-за этого еще сильнее повреждаются печень, головной мозг и поджелудочная железа. Из-за сахара, вина и сгущенки повысится риск сахарного диабета, атеросклероза сосудов и жирового перерождения печени, — сказал Умнов.

Ранее Умнов предупредил в разговоре с NEWS.ru, что даже рюмка водки способна ухудшить работу головного мозга, а злоупотребление напитком повышает риск развития слабоумия и деменции. Врач отметил, что крепкий алкоголь ухудшает проводимость импульсов по нервным волокнам, провоцируя спазмы мышц, их паралич и атрофию.

Собеседник подчеркнул, что водка провоцирует развитие панкреатита, при котором постепенно отмирают ткани поджелудочной железы. Умнов напомнил, что нарушения в работе данного органа повышают риск развития сахарного диабета.