Россиянам рассказали, что «вытворяет» с мозгом всего одна рюмка водки Хирург Умнов: даже рюмка водки ухудшает работу мозга, приближая его атрофию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даже рюмка водки способна ухудшить работу головного мозга, а злоупотребление данным напитком повышает риск развития слабоумия и деменции, рассказал NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он отметил, что крепкий алкоголь ухудшает проводимость импульсов по нервным волокнам, провоцируя спазмы мышц, их паралич и атрофию.

Даже рюмка водки ухудшает работу мозга. При злоупотреблении происходит постепенное размягчение тканей головного мозга, из-за ухудшения всасывания витаминов В развиваются энцефалопатии, что ведет к слабоумию и деменции. А нарушение проводимости импульсов по нервным волокнам и их сократительной способности приводит к спазму мышц тела, их параличу и атрофии, — добавил эксперт.

Собеседник подчеркнул, что водка провоцирует развитие панкреатита, при котором постепенно отмирают ткани поджелудочной железы. Умнов напомнил, что нарушения в работе данного органа повышают риск развития сахарного диабета.

Ранее нарколог Александр Ковтун связал рост числа россиян, страдающих алкоголизмом, с новыми стрессами, а также с генетическими и социокультурными факторами. При этом специалист напомнил, что около 3–5% людей в мире подвержены болезням химической зависимости и склонны к злоупотреблению спиртными напитками независимо от экономических или политических причин.