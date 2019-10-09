https://static.news.ru/photo/fe89bcc8-ea6c-11e9-93c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Россияне в стрессовых ситуациях предпочитают искать помощи у родных и друзей. Согласно опросу ВЦИОМа, 88% из них никогда не обращались к профессиональным психологам.

Делятся своими проблемами и переживаниями с профессионалами преимущественно женщины (15%), респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (18%) и от 25 до 34 лет (16%).

Вообще за помощью при стрессах обращаются 58% опрошенных, а 42% предпочитают справляться со своими проблемами самостоятельно. Первая стратегия характерна для респондентов в возрасте от 18 до 44 лет (свыше 70%), прибегают к ней преимущественно женщины (63%) и жители крупных городов (более 60%). Выход из неприятных ситуаций своими силами ищут в основном люди старшего поколения — от 45 до 50 лет (45%), старше 60 (58%) и жители городов с населением до полумиллиона человек (46%), а также небольших населённых пунктов (45%).

Постоянно испытывают чувство стресса 8% опрошенных, часто — 17%. Обычно это женщины (29%) и молодёжь в возрасте от 18 до 24 лет (29%). Редко сталкиваются со стрессовыми ситуациями или никогда 31% и 9% соответственно. Чаще об этом говорят мужчины (48%), сообщается на сайте центра.

Как ранее писал News.ru, по прогнозам ВОЗ, к середине XXI века депрессией будет больна пятая часть населения планеты. Подобные расстройства станут третьей частой причиной нетрудоспособности населения после ожирения и диабета.