Более 65 тысяч москвичей подали заявки на участие в онлайн-голосовании

https://static.news.ru/photo/0d0022cc-a7cf-11ea-b4a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заявки для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституцию России подали 65 тысяч жителей Москвы. Об этом сообщили в столичной мэрии.

Запись открыта на порталах mos.ru и gosuslugi.ru до 14:00 21 июня. Проголосовать онлайн могут граждане России, достигшие 18 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве и личный кабинет на портале столичной мэрии или госуслуг, — отмечается на сайте мэра.

При онлайн-голосовании москвичам необходимо указать личные данные, такие как фамилия, имя и отчество, дата рождения, данные паспорта. Затем эту информацию сопоставят со сведениями из электронной базы данных избирателей. О результатах проверки заявки сообщат в личном кабинете, передаёт «Интерфакс».

Изменения в Основной закон приняты Федеральным Собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

Изменения, в частности, включают в себя инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина (в настоящее время идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году). Это позволит президенту снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

Как писал NEWS.ru, голосование по поправкам пройдёт 1 июля. Дистанционное голосование будет организовано в Москве и Нижегородской области. Такое решение было принято на заседании Центральной избирательной комиссии 4 июня.