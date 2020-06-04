ЦИК разрешила электронное голосование в Москве и Нижегородской области

https://static.news.ru/photo/68a1813c-a673-11ea-9fbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Центризбирком разрешает избирательным комиссиям Москвы и Нижегородской области провести электронное голосование по поправкам в Конституцию России.

Дистанционное электронное голосование во время общероссийского голосования у нас будет проведено в городе Москве и в Нижегородской области, — цитирует ТАСС председателя Центризбиркома Эллу Памфилову.

Как писал NEWS.ru, голосование по поправкам пройдёт 1 июля. Предлагаемые изменения в Основной закон РФ закрепят обязательную индексацию пенсий, особый статус русского языка, определение традиционной семьи и, кроме того, позволят президенту Владимиру Путину остаться главой государства после 2024 года.

Плебисцит должен был состояться в середине апреля, но сорвался из-за введения в России ограничений по коронавирусу. В начале июня президент, сославшись на стабилизацию эпидемической обстановки, назначил новый день голосования.

В Минкомсвязи заявили, что с 5 июня россияне смогут подать заявку на электронное голосование через портал госуслуг. Приём заявлений от верифицированных пользователей продлится до 21 июня.