Более 32,5 млн исследований на коронавирус провели в России

https://static.news.ru/photo/e97c6cb0-df92-11ea-9aee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общее количество проведённых лабораторных исследований на наличие COVID-19 в России достигло 32,5 млн, сообщили в Роспотребнадзоре.

Согласно данным ведомства, за прошедшие сутки медики провели 312 тысяч тестов.

Под наблюдением врачей в целом по стране остаются 229 888 человек.

Как писал NEWS.ru, распределение в стране российской вакцины от коронавируса будет регулироваться государством. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее ВОЗ зарегистрировала максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки. Количество заболевших превысило 21,01 млн человек.