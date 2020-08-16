Более 32,5 млн исследований на коронавирус провели в России

Общее количество проведённых лабораторных исследований на наличие COVID-19 в России достигло 32,5 млн, сообщили в Роспотребнадзоре.
Согласно данным ведомства, за прошедшие сутки медики провели 312 тысяч тестов.
Под наблюдением врачей в целом по стране остаются 229 888 человек.
Как писал NEWS.ru, распределение в стране российской вакцины от коронавируса будет регулироваться государством. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее ВОЗ зарегистрировала максимальное число заразившихся коронавирусом за сутки. Количество заболевших превысило 21,01 млн человек.
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