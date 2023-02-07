Бойцовых собак могут приравнять к оружию Глава СПЧ Фадеев предложил ввести разрешения на владение бойцовыми собаками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил ввести разрешения на владение собаками бойцовых пород по аналогии с оружием, об этом сообщила пресс-служба СПЧ в Telegram. Он подчеркнул, что в скором времени этот вопрос будет проработан с экспертами для установления конкретных мер по владению подобными собаками. Идея о введении разрешений появилась после нападения пса на маленькую девочку в подмосковном Пушкино.

Такие глупые, безответственные дамочки не понимают, с какими животными имеют дело. А «игривого щенка» теперь придется держать на цепи или даже усыпить. <...> В ближайшее время Совет проведет обсуждение по этой теме с экспертами для выработки конкретных предложений по решению этой давно назревшей проблемы, — сказал глава СПЧ.

3 февраля в подмосковном городе Пушкино домашняя собака напала на двух детей. В МВД рассказали, что на улице Просвещения хозяин не удержал поводок, животное вырвалось и разодрало лицо четырехлетней девочке, другой ребенок отделался небольшими повреждениями.

До этого в Башкирии десятилетняя девочка подверглась нападению собаки подруги. Животное искусало ребенку лицо, девочка попала в больницу со множественными травмами.

Похожий случай произошел на Камчатке. Там от нападения собаки пострадала семилетняя девочка, случайно оказавшаяся на территории частного домовладения. В результате инцидента ребенок получил тяжелые травмы, ему была проведена операция.