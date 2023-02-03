Собака разодрала ребенку лицо в Подмосковье

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В Подмосковном городе Пушкино домашняя собака напала на двух детей, передает Telegram-канал «112». По информации канала, животное разодрала 4-летней девочке лицо. Другой ребенок отделался меньшими последствиями.

«112» сообщает, что животное не бродячее. Полицейские сейчас разыскивают хозяев собаки.

Ранее в Башкирии десятилетняя девочка подверглась нападению собаки подруги. Животное искусало ребенку лицо, девочка попала в больницу со множественными травмами.

Похожий случай произошел на Камчатке. Там от нападения собаки пострадала семилетняя девочка, случайно оказавшаяся на территории частного домовладения. В результате инцидента ребенок получил тяжелые травмы, ему была проведена операция.

До этого прокуратура Московской области организовала проверку после нападения лайки на полуторагодовалую девочку в поселке Лесное Можайского округа. В ведомстве уточнили, что в ходе проверки была изъята детская перчатка, а также получены показания от хозяина собаки и его соседей.