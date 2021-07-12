Бой с тенью: пандемия вынудила миллионы россиян работать без оформления

В России стремительно растёт неформальная занятость — к таким выводам пришла аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Эксперты подтверждают, что россияне всё чаще и чаще соглашаются на работу без официального оформления, и это тревожный знак. В условиях кризиса люди рады практически любому предложению, а для работодателей это серьёзная возможность сократить собственные издержки, хотя и незаконным способом. NEWS.ru разбирался, почему борьба властей с теневой занятостью, похоже, терпит фиаско.

Конкурируют с мигрантами

Телефонный опрос потенциальных работодателей по размещённым объявлениям, проведённый корреспондентом NEWS.ru, лишь подтвердил обнаруженную тенденцию. В четырёх из пяти случаев представители ищущих сотрудников компаний сообщили, что «можно поработать пока и так, без документов», пообещав вернуться к вопросу оформления трудовых отношений попозже, после испытательного срока.

Согласно данным аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, во втором квартале 2021 года количество занятых в неформальном секторе россиян приблизилось к 15 млн человек, увеличившись к аналогичному прошлогоднему периоду на 11,5%, или на 1,5 млн. При этом особенно широко неформальная занятость распространена в небогатых регионах — прежде всего, Северного Кавказа и юга страны. В Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане в неформальном секторе трудится половина всех работников, в Карачаево-Черкесии, Ставропольском крае, Калмыкии, Крыму, Астраханской области и Северной Осетии — свыше трети.

Неформальная занятость прямо коррелирует с безработицей и находится в обратной зависимости от уровня доходов. Таким образом, чем выше в регионе безработица и чем ниже доходы населения, тем, как правило, выше и неформальная занятость, для которой в целом характерны более низкие заработки, — пояснил NEWS.ru официальный представитель FinExpertiza.

Он отметил, что низкая неформальная занятость отмечается в северных регионах с богатой ресурсно-сырьевой базой и экономически развитых субъектах Северо-Западного федерального округа, части Центральной России и Урала. Речь идёт о территориях, где развиты добыча и индустрия либо диверсифицированная экономика и стабильный потребительский спрос.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, в проведённом компанией исследовании уточняется: работа в неформальном секторе может быть постоянной или являться временной подработкой, при этом человек может совмещать работу в неформальном и формальном сегментах. Аналитики подчеркнули, что неформальный сектор не всегда идентичен теневой экономике.

Житель Мордовии Леонид рассказал, что с началом пандемии потерял работу. Новую мужчину искал долго, несколько месяцев.

Устроился водителем. Конечно, никакого оформления отношений у меня нет. Да меня это не особо беспокоит, главное — деньги вовремя платят. А всё остальное мне, если честно, по барабану, — отмечает он.

Мужчина признаётся, что в его окружении «практически все работают без трудовой». Говорит, что официальный трудовой договор с работодателем ему не нужен, а на государственную пенсию он «уже давно не рассчитывает».

По оценкам руководителя Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, такой заметный рост числа занятых в неформальном секторе не может не беспокоить. По его мнению, многие предприятия в период пандемии оказались в сложной экономической ситуации и в целях минимизации налогов и выплат в различные социальные фонды, перевели часть сотрудников на «конвертную» систему оплаты труда. При этом, говорит эксперт, работники, как правило, вынуждены согласиться с таким решением, потому как понимают, что в сложившихся условиях могут вообще потерять работу, например попасть под сокращение штата. И здесь уже не до социальных гарантий, нужно кормить семью.

Рост числа «неформалов» Иванов связал и с тем, что в стране увеличивается спрос на труд мигрантов, при этом в большинстве случаев у последних нет официальных трудовых отношений с работодателями.

Как следствие, чтобы конкурировать с нелегальными мигрантами на рынке труда, граждане России тоже вынуждены соглашаться на работу в «сером» секторе, потому что в ином случае, при прочих равных условиях, работодатель предпочтёт им мигрантов, которые обходятся гораздо дешевле, — говорит он.

Не думают о пенсии

У роста неформальной занятости есть ряд и очевидных и менее очевидных причин. В значительной мере на рост показателя сработала тактика работодателей в малом и среднем бизнесе, которые ради налоговой оптимизации выводили людей за штат, но оплачивали их по серым схемам, подтвердил в разговоре с NEWS.ru основатель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. По его оценкам, доля этих людей была бы ещё выше, но часть из них абсорбировал институт самозанятых, который тоже удобен как для работника, так и для работодателя.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Таким образом, заявления о начавшемся «выздоровлении» национальной экономики слабо коррелируют с нынешней реальностью.

Главная проблема — рецессия. Люди хватаются за что угодно. И без всякого оформления. Много бизнесов закрылось, малые предприятия сферы услуг не пережили пандемийных ограничений. А официальных рабочих мест не хватает. Негде работать — согласишься на любое предложение, — говорит политолог Константин Калачёв.

Между те, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявлял о росте российской экономики по итогам первого полугодия. По его оценке, стране удалось восстановить уровень экономического развития до показателей 2019 года.

Между тем последние замеры красноречиво свидетельствуют о том, что бой с «серой» занятостью государство, прилагающее к этому немало усилий, пока всё же проигрывает. По оценкам аналитика Института региональной экспертизы Марата Хамидуллина, попытки властей в борьбе с теневой занятостью апеллировать к риску остаться без пенсии фактически провалились. По его словам, людям сегодня остро нужны деньги, а в каком виде они их получат — на банковскую карточку или в конверте, — им без разницы.

Фактор пенсионных отчислений не играет существенной роли. Многие просто не задумываются о пенсии, а в связи с увеличением пенсионного возраста некоторые вовсе считают, что не доживут до неё, — считает Хамидуллин.

Недавнее социологическое исследование, проведённое рекрутинговым сервисом SuperJob, подтвердило: устроиться на работу с «чёрной» или «серой» зарплатой на сегодняшний день готовы 39% россиян. Респонденты соглашаются на зарплату в конверте чаще всего из-за «сложностей» с трудоустройством по специальности либо по ряду личных обстоятельств.