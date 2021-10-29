Бог в помощь: как в РПЦ разгорелся скандал из-за Навального

Необычный скандал разразился в Ульяновской области. Епископ РПЦ Диодор (Исаев) отстранил священника Георгия Сухобокого с должностей главы издательского отдела, пресс-секретаря Мелекесской епархии в регионе и ответственного за её официальный сайт. Это произошло сразу после того, как Сухобокий написал в соцсетях, что готов пожать руку оппозиционеру Алексею Навальному. Священнику пообещали большие неприятности, а сам он уверен — случившееся ему не простят никогда и в любом случае сведут с ним счёты.

«Тобой заинтересовались, возрадуйся»

История началась, с того, что священник перепостил на свою страницу в Facebook новость о награждении находящегося в заключении Алексея Навального премией имени Сахарова «За свободу мысли».

Раньше я его критиковал, но сегодня готов пожать ему руку, — написал Георгий Сухобокий.

Как выяснилось, этого предложения оказалось достаточно для того, чтобы церковное начальство ополчилось на священнослужителя. Вскоре Сухобокому позвонил епископ Диодор и на повышенных тонах пообщался с ним.

Навальный, повальный, Украина, тебе это всё зачем? Тобой заинтересовались, возрадуйся! — сказал Диодор Сухобокому.

Аудиозапись скандального разговора Сухобокий выложил в сеть. В беседе с NEWS.ru он признался, что долго думал, стоит ли это делать. Но в итоге принял такое решение, по его словам, из-за угроз, которые начали ему поступать. Сухобокий полагает, что его руководитель держится «за своё теплое место»:

Ему наверху сказали: скоро будет заседание Синода Русской православной церкви, смотри, как бы тебя, дорогой друг, не переместили в такое место, где будут три бабушки.

По словам священника, епископ Диодор сейчас стремится настроить против него всё духовенство, а в епархии уже заявляют, что он «чуть ли не враг России, враг народа, продался Западу».

Георгий Сухобокий vk.com/priest_george

Сухобоикй говорит, что уже разговаривал с епископом, и тот заявил ему, что Навальный нигде не сидит, и он сам это всё придумал:

Он так и сказал — мол, Навальный не сидит, и [находящийся под следствием экс-глава Хабаровского края] Фургал тоже не сидит. В одну кучу всё собрал, в общем.

Священник рассказал, что и ранее затрагивал острые темы, но, по его мнению, «они вполне соответствовали линии партии». В этот раз что-то пошло не так, и руководство священника болезненно восприняло его пост, который, к слову, оказался не особо популярным среди подписчиков.

Стоит отметить, что Георгий Сухобокий — нестандартный священник. Он активно ведёт соцсети и даже регулярно записывает видеоролики для TikTok. Например, он предлагал присылать ему имена тех, за кого надо помолиться, рассказывал, как лучше пережить локдаун из-за эпидемии, делился своими мыслями о том, является ли грехом просмотр «ужастиков», мнением о представителях РПЦ, которые ездят на дорогих автомобилях.

Георгий Сухобокий vk.com/priest_george

«Никогда не простят»

Попавший в переплёт священнослужитель уверен, что с ним в любом случае попробуют свести счёты и каким-либо образом очернить. Возможно, полагает он, это случится позже, когда «шум вокруг истории поутихнет».

Подобные истории убеждают людей, которые отрицательно относятся к церкви, в том, что в РПЦ ещё есть священники, которые могут без опаски что-то говорить. Я это говорю ни в коем случае не для того, чтобы себя возвысить. Читал комментарии в сетях, там многие говорят — именно из-за таких людей я ещё сохраняю какую-то веру, — указал собеседник NEWS.ru.

Также священник признался, что Алексей Навальный нравится ему как человек, поскольку «на него приятно смотреть». Он также отметил, что у оппозиционера «стройные мысли, хорошая речь», но Сухобокий готов с ним спорить по тем моментам, которые ему не нравятся, и такое бывало не раз.

Отвечая на вопрос о том, удастся ли ему помириться с руководством, и простят ли ему подобный «проступок», Сухобокий ответил:

Ни за что не простят. Такое не прощается. Если бы только была моя публикация, и я бы удалил ёё, сказал — мол, владыка, простите, я глупый дурак, то конфликт, наверное, был бы исчерпан. А после вот этого шума... Нет, конечно.

В то же время священник добавил, что не жалеет о написанном, и сейчас поступил бы точно также.

«Некрасивый путь для эмиграции»

Епископ Диодор уже отреагировал на демарш своего подчинённого. На своей странице в Facebook он заявил, что «никогда, никто, ни единого раза не позволял себе использовать Церковь ради хайпа или своих корыстных целей».

Что касается ожидаемых Вами «репрессий» в отношении вас с моей стороны, о которых вы уже всем заранее рассказали еще накануне епархиального совета.... Я всего лишь освободил Вас от должности пресс-секретаря и главы епархиального информационного отдела. И не за ваши личные убеждения, а за то, что вы просто по факту не соответствовали занимаемым вам в епархии обозначенным выше должностям. Нагло используя свое положение в статусе моего пресс-секретаря, многократно позволяли себе политические, порой провокационные заявления, в том числе и на общецерковных площадках, — заявил епископ.

Он также сообщил, что Сухобокий якобы мечтал о переезде в Америку, поэтому ему «трудно понять» избранный священником «такой некрасивый путь для эмиграции». По словам епископа, «было бы честнее в мире и согласии попрощаться со своими собратьями и ехать «восвояси», а не пытаться «за чужой счёт» создать себе из ничего «досье мученика за либерально-демократические ценности Америки-Европы, политического диссидента, узника совести».

Диодор обратился к подчинённому с увещеванием о пересмотре жизненных позиций, напомнив Сухобокому, что он «в первую очередь священник, а не блогер», задача которого — «молитва и попечение о личном спасении во Христе и о спасении вверенной нам паствы Христовой».

В свою очередь, зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что отстранение от должности Георгия Сухобокого было обоснованным:

Считаю, что решение об его отстранении обосновано. Записывать разговоры с любым человеком без его согласия совершенно неэтично. Полагаю, что данный священник сделал это исключительно в провокационных целях.

Представитель РПЦ также выразил мнение, что священник, который служит в епархии, не имеет права публично высказывать политическую позицию.