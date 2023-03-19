Блогера-сыроеда Лютого арестовали на два месяца за истязание младенца

Фото: vk.com/yarilo_drug

Максим Лютый

Блогера-сыроеда Максима Лютого, сын которого в возрасте месяца умер из-за пневмонии и истощения, арестовали, сообщает РЕН ТВ. Телеканал опубликовал видеозапись, на которой судья зачитывает решение об аресте на два месяца. Ранее мужчине было предъявлено обвинение в истязании младенца.

18 марта мать погибшего младенца Оксану Миронову отправили на два месяца под домашний арест. Ей предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Следователи выяснили, что за месяц Лютый три раза забирал сына у матери и на сутки оставлял его без пищи и воды, он пытался перевести новорожденного на питание солнцем. В начале марта отец на протяжении недели «кормил» мальчика солнечной энергией, и только 8 марта родители решили отвезти ребенка в больницу — по дороге туда младенец умер.

Врачи констатировали, что сын Лютого скончался в результате пневмонии и истощения. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки по делу.

Сообщалось, что Лютый пропагандирует в соцсетях сыроедение и фрукторианство, а также праноедение, призывая граждан питаться энергией солнца вместо еды и полностью отказаться от мяса. Соседка блогера рассказала, что он является «жестким абьюзером».