Блины-светофоры без хлопот и вредных красителей — дети просто обожают!

Эти разноцветные блины — отличный способ сделать завтрак ярким и запоминающимся. Натуральные красители из свеклы, шпината и куркумы не только придают тесту эффектные оттенки, но и добавляют полезные свойства. Готовятся такие блины так же просто, как обычные, а результат впечатляет!
Ингредиенты:
- молоко — 400 мл;
- яйца куриные — 3 шт.;
- мука пшеничная — 250 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- масло растительное — 30 мл + для жарки;
- шпинат — 65 г;
- свекла — 280 г;
- куркума — 1 ч. л.
Приготовление:
- Приготовьте три вида теста.
- Красное: отварную свеклу измельчите в блендере с молоком (1/3 часть), добавьте яйцо, муку, соль, сахар.
- Зеленое: шпинат взбейте с молоком, затем смешайте с остальными ингредиентами.
- Желтое: в основное тесто добавьте куркуму.
- Каждое тесто хорошо перемешайте до однородности.
- Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистого края.
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