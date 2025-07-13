Блины-светофоры без хлопот и вредных красителей — дети просто обожают!

Эти разноцветные блины — отличный способ сделать завтрак ярким и запоминающимся. Натуральные красители из свеклы, шпината и куркумы не только придают тесту эффектные оттенки, но и добавляют полезные свойства. Готовятся такие блины так же просто, как обычные, а результат впечатляет!

Ингредиенты:

молоко — 400 мл;

яйца куриные — 3 шт.;

мука пшеничная — 250 г;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

масло растительное — 30 мл + для жарки;

шпинат — 65 г;

свекла — 280 г;

куркума — 1 ч. л.

Приготовление:

Приготовьте три вида теста. Красное: отварную свеклу измельчите в блендере с молоком (1/3 часть), добавьте яйцо, муку, соль, сахар. Зеленое: шпинат взбейте с молоком, затем смешайте с остальными ингредиентами. Желтое: в основное тесто добавьте куркуму. Каждое тесто хорошо перемешайте до однородности. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистого края.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.