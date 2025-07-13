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13 июля 2025 в 14:09

Блины-светофоры без хлопот и вредных красителей — дети просто обожают!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти разноцветные блины — отличный способ сделать завтрак ярким и запоминающимся. Натуральные красители из свеклы, шпината и куркумы не только придают тесту эффектные оттенки, но и добавляют полезные свойства. Готовятся такие блины так же просто, как обычные, а результат впечатляет!

Ингредиенты:

  • молоко — 400 мл;
  • яйца куриные — 3 шт.;
  • мука пшеничная — 250 г;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • масло растительное — 30 мл + для жарки;
  • шпинат — 65 г;
  • свекла — 280 г;
  • куркума — 1 ч. л.

Приготовление:

  1. Приготовьте три вида теста.
  2. Красное: отварную свеклу измельчите в блендере с молоком (1/3 часть), добавьте яйцо, муку, соль, сахар.
  3. Зеленое: шпинат взбейте с молоком, затем смешайте с остальными ингредиентами.
  4. Желтое: в основное тесто добавьте куркуму.
  5. Каждое тесто хорошо перемешайте до однородности.
  6. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде с двух сторон до золотистого края.

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

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кулинария
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красители
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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