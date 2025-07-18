Беру пачку творога и пару яиц — ленивые хачапури к завтраку готовы

Ленивые хачапури из творога — это вкусный и быстрый завтрак, который готовится всего за 15 минут. Нежное творожное тесто с сырной начинкой и яйцом создает идеальное сочетание вкусов и текстур. Такие хачапури станут отличным началом дня и понравятся всей семье.
Ингредиенты:
- творог — 250 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 3 ст. л.;
- соль — щепотка;
- сулугуни — 100 г;
- сметана — 1 ст. л.;
- растительное масло — для жарки.
Приготовление:
- Разомните творог, добавьте яйцо, соль и муку.
- Раскатайте тесто, выложите сырную начинку.
- Защипните края, оставив середину открытой.
- Обжарьте на сковороде, добавьте яйцо в центр.
- Накройте крышкой, готовьте 4 минуты.
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