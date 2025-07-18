Беру пачку творога и пару яиц — ленивые хачапури к завтраку готовы

Ленивые хачапури из творога — это вкусный и быстрый завтрак, который готовится всего за 15 минут. Нежное творожное тесто с сырной начинкой и яйцом создает идеальное сочетание вкусов и текстур. Такие хачапури станут отличным началом дня и понравятся всей семье.

Ингредиенты:

творог — 250 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 3 ст. л.;

соль — щепотка;

сулугуни — 100 г;

сметана — 1 ст. л.;

растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Разомните творог, добавьте яйцо, соль и муку. Раскатайте тесто, выложите сырную начинку. Защипните края, оставив середину открытой. Обжарьте на сковороде, добавьте яйцо в центр. Накройте крышкой, готовьте 4 минуты.

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