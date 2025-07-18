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18 июля 2025 в 17:40

Беру пачку творога и пару яиц — ленивые хачапури к завтраку готовы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленивые хачапури из творога — это вкусный и быстрый завтрак, который готовится всего за 15 минут. Нежное творожное тесто с сырной начинкой и яйцом создает идеальное сочетание вкусов и текстур. Такие хачапури станут отличным началом дня и понравятся всей семье.

Ингредиенты:

  • творог — 250 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • сулугуни — 100 г;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • растительное масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Разомните творог, добавьте яйцо, соль и муку.
  2. Раскатайте тесто, выложите сырную начинку.
  3. Защипните края, оставив середину открытой.
  4. Обжарьте на сковороде, добавьте яйцо в центр.
  5. Накройте крышкой, готовьте 4 минуты.

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еда
творог
яйца
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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