Беру 3 груши и стакан муки — через 40 минут на столе нежнейший пирог к чаю: исчезает до последнего кусочка

Беру 3 груши и стакан муки — через 40 минут на столе нежнейший пирог к чаю: исчезает до последнего кусочка

Тесто получается нежным и воздушным, а кусочки груш во время выпечки становятся невероятно сочными и буквально тают во рту. Такой десерт хорош и к семейному чаепитию, и когда хочется быстро испечь что-то домашнее без сложных ингредиентов.

Особенно нравится, что рецепт не требует долгого взбивания или особых кулинарных навыков. Достаточно смешать простые продукты, добавить груши — и уже совсем скоро по дому разносится аромат свежей выпечки с легкими ванильными нотками.

Для приготовления понадобится: груши — 3–4 шт., мука — 200 г, сахар — 150 г, яйца — 2 шт., сливочное масло — 100 г, молоко — 100 мл, разрыхлитель — 1 ч. л., ванильный сахар — 1 ч. л., соль — щепотка.

Смешайте муку, сахар, разрыхлитель, ванильный сахар и щепотку соли. В отдельной миске соедините яйца, растопленное сливочное масло и молоко, затем влейте жидкую смесь к сухим ингредиентам и перемешайте до однородного теста.

Форму для выпечки слегка смажьте маслом, вылейте половину теста и равномерно распределите очищенные и нарезанные тонкими ломтиками груши. Сверху вылейте оставшееся тесто, стараясь полностью закрыть начинку.

Выпекайте пирог при 180 градусах 30–40 минут до красивой золотистой корочки. Готовность проверьте деревянной шпажкой: она должна выходить сухой. Перед подачей дайте пирогу немного остыть, чтобы начинка стала еще нежнее.

Личный опыт

Мне особенно нравится использовать смесь из двух сортов груш — более плотных и очень спелых. Тогда часть кусочков сохраняет форму, а часть практически растворяется в тесте, делая пирог особенно сочным и ароматным.