Бересклет – осенний фейерверк в саду! Многолетник с плодами-коробочками! Бересклет европейский (Euonymus europaeus) – один из самых эффектных декоративных кустарников, который особенно хорош осенью, когда его листва вспыхивает ярко-красными оттенками, а плоды раскрываются, обнажая оранжевые семена.

Почему стоит посадить бересклет?

1Осенний шоу-стоппер – в сентябре-октябре куст превращается в огненный шар, затмевая другие растения. Декоративные плоды – розовые коробочки с оранжевыми семенами украшают куст даже зимой. Абсолютная зимостойкость – выдерживает морозы до -35°C без укрытия. Полезные свойства – кора и древесина используются в народной медицине. Гибкость в использовании – подходит для живых изгородей, одиночных посадок и декоративных групп.

Секреты выращивания: лучше всего растет на солнце или в легкой полутени, предпочитает нейтральные или слабощелочные почвы, обрезку проводят ранней весной до начала сокодвижения, устойчив к городским условиям и загазованности.

По данным Ботанического сада РАН, бересклет европейский – один из самых устойчивых кустарников для средней полосы России. Его осенняя окраска варьируется от розовой до пурпурно-красной, а плоды сохраняются на ветках до глубокой зимы, привлекая птиц.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который не боится жары и растет даже на бедных почвах!