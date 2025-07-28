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28 июля 2025 в 10:00

Бересклет — осенний фейерверк в саду! Многолетник с плодами-коробочками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бересклет – осенний фейерверк в саду! Многолетник с плодами-коробочками! Бересклет европейский (Euonymus europaeus) – один из самых эффектных декоративных кустарников, который особенно хорош осенью, когда его листва вспыхивает ярко-красными оттенками, а плоды раскрываются, обнажая оранжевые семена.

Почему стоит посадить бересклет?

  1. 1Осенний шоу-стоппер – в сентябре-октябре куст превращается в огненный шар, затмевая другие растения.
  2. Декоративные плоды – розовые коробочки с оранжевыми семенами украшают куст даже зимой.
  3. Абсолютная зимостойкость – выдерживает морозы до -35°C без укрытия.
  4. Полезные свойства – кора и древесина используются в народной медицине.
  5. Гибкость в использовании – подходит для живых изгородей, одиночных посадок и декоративных групп.

Секреты выращивания: лучше всего растет на солнце или в легкой полутени, предпочитает нейтральные или слабощелочные почвы, обрезку проводят ранней весной до начала сокодвижения, устойчив к городским условиям и загазованности.

По данным Ботанического сада РАН, бересклет европейский – один из самых устойчивых кустарников для средней полосы России. Его осенняя окраска варьируется от розовой до пурпурно-красной, а плоды сохраняются на ветках до глубокой зимы, привлекая птиц.

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который не боится жары и растет даже на бедных почвах!

кустарники
многолетники
сады
цветы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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