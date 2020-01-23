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Беременная 13-летняя школьница из Красноярского края в программы Андрея Малахова рассказала о травле, которая привела девочку к попытке самоубийства. Шоу вышло на телеэкраны страны вечером 22 января.

Девочка появилась в студии вместе со своей мамой и родительницей 10-летнего мальчика — будущего отца ребёнка. По словам школьницы, слухи о беременности неизвестно как распространились в классе, а потом и разлетелись по школе.

Меня обзывали, говорили, что я сплю со всеми. Я тогда предприняла попытку суицида из-за стресса. Просто мне всё это надоело. Мне хотелось умереть, — рассказала будущая мать в программе «Прямой эфир».

Мама мальчика тоже рассказала, что её сын столкнулся с травлей со стороны общества. У школьника также иногда проскальзывали суицидальные мысли.

Как писал NEWS.ru, беременную 13-летнюю школьницу доставили в больницу под Красноярском для проведения медобследования. По словам осведомлённого источника, в настоящее время врачи оценивают её состояние как удовлетворительное. При этом следователи и медики сомневаются, что отцом ребёнка является 10-летний школьник, поэтому в ближайшее время планируется провести экспертизу.