https://static.news.ru/photo/09c1cace-c98c-11e9-80b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: bel_aero/vk.com

Международному аэропорту Белгород присвоили имя инженера Владимира Шухова.

Решение было принято по итогам проекта «Великие имена России», который прошёл в конце прошлого года. Жители Белгорода решили присвоить своей воздушной гавани имя выдающегося учёного.

Торжественное мероприятие прошло в день рождения Владимира Шухова. Теперь на фасаде здания аэровокзала размещён портрет инженера.

По словам губернатора Белгородской области Евгения Савченко, идеи Шухова востребованы и в наше время.

Он связал эпохи своими открытиями, а это удел гениев. Уверен, что имя Владимира Григорьевича больше всего подходит авангардному облику аэропорта Белгорода, — сказал он.

Савченко добавил, что каждый прибывший в белгородский аэропорт сразу поймёт, что он «прилетел на территорию инноваций, в передовую область».

Ранее News.ru писал, что аэропорт Риги может получить имя латышского конструктора Карлиса Ирбитиса, работавшего на нацистов. Сбор подписей в поддержку соответствующей идеи организован на сайте общественных инициатив Manabalss.lv.