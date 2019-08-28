Международному аэропорту Белгород присвоили имя инженера Владимира Шухова.
Решение было принято по итогам проекта «Великие имена России», который прошёл в конце прошлого года. Жители Белгорода решили присвоить своей воздушной гавани имя выдающегося учёного.
Торжественное мероприятие прошло в день рождения Владимира Шухова. Теперь на фасаде здания аэровокзала размещён портрет инженера.
По словам губернатора Белгородской области Евгения Савченко, идеи Шухова востребованы и в наше время.
Он связал эпохи своими открытиями, а это удел гениев. Уверен, что имя Владимира Григорьевича больше всего подходит авангардному облику аэропорта Белгорода, — сказал он.
Савченко добавил, что каждый прибывший в белгородский аэропорт сразу поймёт, что он «прилетел на территорию инноваций, в передовую область».
Ранее News.ru писал, что аэропорт Риги может получить имя латышского конструктора Карлиса Ирбитиса, работавшего на нацистов. Сбор подписей в поддержку соответствующей идеи организован на сайте общественных инициатив Manabalss.lv.