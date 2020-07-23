Беглов упрекнул петербургских чиновников в «неуместной ретивости»

https://static.news.ru/photo/67d443d4-ccfc-11ea-bcdc-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что его распоряжение о «сокращении штатной численности бюджетных организаций» чиновники интерпретировали слишком «вольно».

Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте». По словам губернатора, его подчинённые «проявили неуместную ретивость», посеяв в обществе «панические настроения».

Некоторые чиновники проявили неуместную ретивость и выпустили скороспелый, непродуманный документ, который вместо конструктивного настроя создает панические настроения, — написал он.

21 июля в пресс-службе Беглова сообщили, что в городе будет проведено сокращение штатов органов государственной власти и подведомственных им организаций. Цель этого решения — экономия средств и повышение эффективности работы. При этом в сообщении отмечалось, что сокращения не коснутся работников медицинских и образовательных организаций, а также организаций соцзащиты и соцобслуживания населения.

После этого городские комитеты по культуре и подведомственные учреждения получили письма, в которых руководителям предлагалось сократить штат на 10%. Копию письма опубликовал в своём Facebook депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник.

Сегодня театры, школы, библиотеки получили нижеследующее письмо. Нет слов цензурных. Губернатор культурной столицы России сокращает работников учреждений культуры. Требую от Беглова отменить планируемые сокращения в сфере культуры, — прокомментировал он публикацию.

После этого Беглов заявил, что речь в поручении шла в первую очередь «о снижении количества чиновников и управленцев». По его словам, главная задача этого шага — проведение ревизии штата, передаёт РБК.

Мы знаем, какая огромная нагрузка лежит на плечах работников учреждений культуры. Поэтому руководители должны ответственно подойти к подготовке предложений. В соответствии со сложившейся экономической ситуацией — оптимизация расходов необходима, но не за счет качества работы, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон о запрете продажи алкогольной продукции в барах и кафе, площадь залов которых составляет менее 50 квадратных метров.