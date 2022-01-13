Бастрыкин предложил приравнять блогеров к СМИ в части ответственности

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что блогеры должны нести ответственность за публикации, как и СМИ, рассказал он в интервью «Российской газете». По его мнению, иногда информация о работе правоохранительной системы подаётся однобоко или даже недостоверно.

В связи с активным развитием этих источников информации необходимо законодательно определить правовой статус таких площадок и их авторов. Ведь их аудитория по охвату нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации. Логично, если авторы информационных площадок будут нести ответственность наравне со средствами массовой информации, — отметил глава СК РФ.

Бастрыкин заявил, что на основании частных случаев «авторы приходят к выводам, не соответствующим реальности». Распространение такой информации в Сети может негативно отразится на процессе расследования.

Ранее он также предложил принять дополнительные меры по выявлению в Сети материалов, пропагандирующих терроризм и экстремизм в целях защиты информационного пространства.

До этого президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий Роскомнадзору во внесудебном порядке блокировать контент, оправдывающий или поддерживающий экстремизм или терроризм в любых его проявлениях. Также во внесудебном порядке разрешено вводить ограничения на доступ к сайтам, содержащим информационные материалы организаций, деятельность которых запрещена.