Путин подписал закон о внесудебной блокировке террористического контента

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Роскомнадзору во внесудебном порядке блокировать контент, оправдывающий или поддерживающий экстремизм или терроризм в любых его проявлениях. Теперь генпрокурор РФ и его заместители уполномочены обратиться в ведомство с требованием ограничить доступ к информационным ресурсам, которые распространяют данные, содержащие ложные сообщения об актах терроризма, обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Также во внесудебном порядке разрешено вводить ограничения на доступ к сайтам, содержащим информационные материалы организаций, деятельность которых запрещена.

Ранее закон предусматривал внесудебную блокировку за призывы к экстремизму, но не за оправдание такой деятельности.

Кроме того, Роскомнадзор во внесудебном порядке по обращению Генпрокуратуры теперь может блокировать сайты с предложением приобрести поддельный документ, предоставляющий право или освобождающий от обязанностей. Речь идёт, в частности, о поддельных сертификатах о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тестах.

Ранее старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Тимур Абрегов заявил, что ведомство предложило наделить МВД полномочиями по внесудебной оперативной блокировке сайтов криминальных субкультур, таких как АУЕ («Арестантское уголовное единство», организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

По его мнению, в России больше всего ресурсов блoкируется на основании решений судов, которые выносятся по искaм прокуроров. Этот механизм судeбной блокировки информации не так эффективен для оперативного пресечения и распространения противоправного контента.