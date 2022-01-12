Бастрыкин предложил усилить мониторинг Сети на предмет экстремизма

В целях защиты информационного пространства необходимо принять дополнительные меры по выявлению в Сети материалов, пропагандирующих терроризм и экстремизм, в интервью РИА Новости заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он также выступил за возврат МВД контроля за оборотом оружия и боеприпасов.

Анализ причин и условий совершения ряда преступлений позволяет сделать вывод о необходимости принятия дополнительных мер для защиты национального информационного пространства. Включающих, в частности, выявление в Интернете материалов, связанных с вербовкой людей, в особенности молодёжи, для противоправных действий, в том числе пропагандирующих преступления террористического и экстремистского характера, — сказал руководитель ведомства.

Бастрыкин также напомнил о ряде резонансных происшествий в российских учебных заведениях с применением оружия и предложил вернуть контроль за его оборотом и боеприпасами к нему МВД и Росгвардии. Он отметил, что СКР выступил с соответствующими инициативами, которые в настоящее время проходят межведомственное обсуждение.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий Роскомнадзору во внесудебном порядке блокировать контент, оправдывающий или поддерживающий экстремизм или терроризм в любых его проявлениях. Также во внесудебном порядке разрешено вводить ограничения на доступ к сайтам, содержащим информационные материалы организаций, деятельность которых запрещена.