Бастрыкин пообещал поддержать родственников Соломина Бастрыкин: СК поддержит родственников Соломина после смерти артиста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Бастрыкин (справа) на церемонии прощания с Юрием Соломиным

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин пообещал поддержать родственников народного артиста СССР Юрия Соломина после смерти режиссера, сообщает корреспондент NEWS.ru с церемонии прощания. Он также назвал уход актера тяжелой и невосполнимой утратой.

Мы, Следственный комитет, обещаем, что не оставим родных Юрия Мефодьевича в эти сложные для них дни, поддержим и поможем, с вами весь Следственный комитет, — заявил Бастрыкин.

Он отметил, что Соломин часто играл роли правоохранителей, например в фильме «Инспектор уголовного розыска», и делал это блестяще, как будто всю жизнь работал в правоохранительных органах. Бастрыкин также назвал артиста патриотом.

О смерти народного артиста СССР художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина стало известно 11 января. Ему было 88 лет. Он руководил театром 35 лет. Актер умер во сне. В момент смерти рядом находилась его дочь. Юрия Соломина похоронят на Троекуровском кладбище.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Соломин мог умереть от почечной недостаточности. По некоторым данным, этот диагноз стал осложнением на фоне инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг.