Барзыкин поведал, когда возобновят рейсы в Хорватию и Черногорию

https://static.news.ru/photo/98524fc4-9f65-11eb-bab8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, когда возобновится авиасообщение с Хорватией и Черногорией. По его словам, это произойдёт в ближайшее время, передаёт ТАСС.

Хорватия открыла получение виз, Черногория визы не вводит. Уверен, что и Хорватия, и Черногория в ближайшее время получат назначения по авиаперелётам из России, — сказал он.

Тем не менее Барзыкин уточнил, что эти страны не смогут стать альтернативой Турции для отдыха россиян. По его словам, турпоток в эти страны не сопоставим с количеством желающих отдохнуть в восточной стране.

Поэтому реальной замены на сегодня нет, — подчеркнул он.

Вице-президент Российского союза туриндустрии отметил, что в летний период этого года ожидается открытие для россиян множества зарубежных стран. При этом, по его мнению, только 10–15% туристов, планировавших зарубежный отдых, переориентируются на внутренний.

Оперштаб 12 апреля объявил о приостановке авиасообщения между Россией и Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за эпидемиологической обстановки в стране.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал сумму убытка, которую понесли российские туроператоры от ограничения авиасообщения с Турцией. По его словам, ущерб по меньшей мере составляет 5 млрд рублей.