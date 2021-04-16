В Союзе туриндустрии раскрыли убыток из-за ограничения с Турцией

https://static.news.ru/photo/41634d5e-9f5f-11eb-bd5f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин назвал сумму убытка, которую понесли российские туроператоры от ограничения авиасообщения с Турцией. По его словам, ущерб по меньшей мере составляет 5 млрд рублей, передаёт ТАСС.

Разные цифры называются — от 5 млрд рублей и выше. Но здесь ещё не учитывались транзитные пассажиры, которые через Стамбул летели, — сказал Барзыкин.

Он надеется, что после 1 июня эти потери будут компенсированы. Отметим, что в начале июня предполагается возобновить авиасообщение между двумя странами.

Вице-президент Союза туриндустрии отметил, что на текущий день приоритетной задачей является не только считать убытки, но и минимизировать потери, в первую очередь, для самих туристов, а также для туристических компаний.

Надеемся, что правительство снова введёт программу субсидирования и авиаперевозчиков, и туроператоров за вывоз россиян из-за границы, как это было в прошлом году, — добавил он.

Оперштаб 12 апреля объявил о приостановке авиасообщения между Россией и Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за эпидемиологической обстановки в стране.

Ранее NEWS.ru писал, что оперштаб при Ростуризме предложит правительству вывозить российских туристов из Турции за 10–12 тысяч рублей. Платить за возврат на родину они будут сами. Потом туристам предложат вернуть деньги за отменённые перелёты. Решение по вывозу туристов из Турции примут уже на следующей неделе.