Россиян предложили вывозить из Турции за их же деньги

https://static.news.ru/photo/a3931a08-c87f-11e9-b9fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Оперштаб при Ростуризме предложит правительству вывозить российских туристов из Турции за 10–12 тысяч рублей. Платить за возврат на родину они будут сами.

Как узнали «Известия», потом туристам предложат вернуть деньги за отменённые перелёты. Решение по вывозу туристов из Турции примут уже на следующей неделе.

Многие отдыхающие сейчас в сложном положении, так как улететь домой они не могут из-за отсутствующих в продаже билетов. А те билеты, которые ещё продают, слишком дорогие. Хуже всех приходится транзитникам, отправившимся на отдых в третью страну через Стамбул турецкими авиакомпаниями, пишет издание.

Российские авиакомпании, которые отправляли туристов в Турцию, должны ставить возвратные рейсы. Если у вас есть билет «Аэрофлота», компания обязана вывезти вас из Турции, поставить для этого дополнительные самолёты. Ну а турецкие компании должны вернуть клиентам деньги, — рассказал газете руководитель оперштаба при Ростуризме Дмитрий Давыденко.

Правда, он отметил, что цены на рейсы из Турции в РФ резко подскочили и неизвестно, компенсируют ли путешественникам расходы на новые билеты.

Ранее NEWS.ru писал, что дачный отдых получил новый виток популярности у россиян, поскольку были закрыты популярные морские направления. 13 апреля оперштаб прекратил авиасообщение с Турцией и Танзанией, в Грецию пока пускают с большими ограничениями, как и в Египет. Аренда дач из-за этого сильно подорожает, предупредили эксперты.