Баранец объяснил, почему Зеленский изменил стратегию контрнаступления Баранец: ВСУ пытаются выманить российских военных со своих позиций

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Владимир Зеленский

Разговоры о наступательной активности исчезают из риторики киевского руководства, так как ВСУ рассчитывают выманить российские войска со своих позиций, сообщил в комментарии NEWS.ru военный обозреватель Виктор Баранец. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский изменил стратегию на поле боя. В своем обращении к народу он ни разу не произнес слово «контрнаступление».

Зеленский выступил с большим обращением к нации. Это было его первое выступление, где он ни разу не произнес слово «контрнаступление». Он исключил его и сказал, что ВСУ меняют стратегию и переходят к тактике переламывания русских. Это уже признание того, что Киев решил прекратить разговоры о контрнаступлении, — подчеркнул Баранец.

По его словам, поведение украинских властей является своеобразным приглашением к наступлению для ВС РФ, однако не следует вестись на это уловку. Обозреватель уверен, что есть риск угодить в ловушку.

Ранее американский аналитик Уоррен Дэвидсон заявил, что Зеленскому следует забыть об идее захватить Крым. Он назвал ее оторванной от реальности, так как у Киева нет ресурсов для реализации амбициозного плана. Эксперт также призвал американский парламент приостановить поставки вооружения Украине до тех пор, пока администрация президента США Джо Байдена не представит четкую и всеобъемлющую стратегию.