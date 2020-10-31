Автор модели распространения COVID-19 назвал дату выхода Москвы на пик

https://static.news.ru/photo/f48aed2c-1cc1-11eb-ad61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автор модели прогнозирования ситуации с COVID-19, глава Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» Алексей Боровков озвучил научный прогноз по выходу Москвы на пик заболеваемости и назвал точную дату.

По словам учёного, группа под его руководством разработала математическую модель, которая основана трёх разных траекториях — оптимистичной, средней и пессимистичной. Каждая из трёх эти траекторий развития ситуации предусматривает собственную дату выхода на пик по заболеваемости, а также определённое число заболевших, пишут «Известия».

Сейчас ситуация в Москве развивается по средней кривой. Если мы по ней пойдём и дальше, то пик придётся на 14 декабря — это около 192 тысяч активных больных. Если бы случилось чудо и развитие ситуации пошло по оптимистичной кривой, тогда пик пришелся бы на 17 декабря, а количество активных больных составило бы 133 тысячи, — рассказал Боровков.

Он заметил, что на самом деле оптимистичный сценарий уже невозможен. При пессимистичном сценарии пик в Москве наступит ещё раньше — уже 7 декабря, однако количество заболевших может составить порядка 260 тысяч человек, что составит 223% от первого пика, который был 19 мая, когда сообщалось о 116 460 активных больных.

Это будет очень серьёзный вызов системе здравоохранения, — подчеркнул учёный.

Как сообщал NEWS.ru, ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что россиянам не стоит ждать выхода России на пик по заболеваемости коронавирусом ранее начала или середины ноября, так как в регионах сохраняется непростая ситуация из-за разных дат начала роста.