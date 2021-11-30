Автоэксперт рассказал, как водить автомобиль в условиях штормового ветра

В ветреную погоду, которая, как правило, сопровождается появлением наледи, автоэксперт Дмитрий Славнов посоветовал россиянам соблюдать скоростной режим и ориентироваться по ситуации на дороге. Более того, он порекомендовал ехать чуть ниже разрешённой скорости, чтобы минимизировать риски ДТП, передаёт телеканал «360».

Автовладельцам советую соблюдать скоростной режим в первую очередь. Не гнать, а руководствоваться погодными условиями. Отказываться совсем от автомобилей я бы не стал, но скорость бы урезал. Там, где разрешено 60, ехал бы 60 или 50, действительно придерживался бы, — пояснил Славнов.

Он также порекомендовал водителям сменить летнюю резину на зимнюю и напомнил о важности соблюдения дистанции на дорогах зимой.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин развеял миф о необходимости прогрева двигателя автомобиля зимой. По словам эксперта, более эффективно в рабочее состояние двигатель автомобиля приведёт движение, а не прогрев на месте. Езда в спокойном режиме позволяет мотору лучше набрать рабочую температуру и быстрее прогреть салон.